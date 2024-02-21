Adana Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet Sürücülerine Denetim Gerçekleştirdi

Adana Emniyet Müdürlüğü, şehrin trafik güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla son iki haftada motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde iki hafta boyunca motosiklet denetimi yaptı. Kentin bir çok noktasında denetim yapan trafik polisleri 7 bin 186 motosikleti kontrol etti. Kural ihlali yapan bin 811 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca 127 motosiklet de trafikten men edildi. - ADANA