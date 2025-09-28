Haberler

Adana'daki Tarımsal Atık Enerji Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'daki Tarımsal Atık Enerji Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki tarımsal atıklardan enerji üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında güvenlik güçleri incelemelere başladı.

Adana'da tarımsal atıklardan enerji üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Zağarlı Mahallesi'nde tarımsal atıklardan enerji üreten fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrika çalışanları yanmayan ham maddeleri zarar görmemesi için başka alana taşıdı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelip yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Yangının neden çıktığıyla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zonguldak'ta yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında kan aktı

Genç kadın yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında öldürüldü
Prof. Dr. Üşümezsoy, Kütahya için 6.5'lik deprem uyarısı yapmış

Üşümezsoy yine nokta atışı yapmış! Verdiği röportaj gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.