Kozan'da orman yangını 5 saatte söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 5 saat süren müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın, ilçeye bağlı Orçan Mahallesi'nde Karabucak mevkiinde saat 18.30 sıralarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile birlikte toplam 41 araç ve 135 personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 5 saat süren çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik ekipler inceleme başlatırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı