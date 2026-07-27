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Kozan'da orman yangını 5 saatte söndürüldü

Kozan'da orman yangını 5 saatte söndürüldü
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Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 5 saat süren müdahale ile kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 5 saat süren müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın, ilçeye bağlı Orçan Mahallesi'nde Karabucak mevkiinde saat 18.30 sıralarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile birlikte toplam 41 araç ve 135 personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 5 saat süren çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik ekipler inceleme başlatırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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