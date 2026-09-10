Haberler

Adana’daki 2 yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
+28 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orman Genel Müdürlüğünce Adana’nın Aksu ve Kozan ilçesindeki yangınların kontrol altına alındığı açıklandı.

Orman Genel Müdürlüğünce Adana'nın Aksu ve Kozan ilçesindeki yangınların kontrol altına alındığı açıklandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından 'kontrol altında' notuyla yapılan paylaşımda, Adana'nın Kozan ve Aksu ilçesinde çıkan yangınların kontrol altına alındığı açıklandı. OGM'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda meydana gelen yangınları kontrol altına aldık. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Mücadelemize destek veren gönüllülerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeşil vatana hep birlikte sahip çıkıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul'un orta yerinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti

Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti
Rize'de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var

Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama
Ankara'dan Avrupa'ya Kıbrıs mesajı: Gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır

Avrupa Parlamentosu, Ankara'yı kızdırdı: Gerekli karşılığı veririz
3 eski arkadaş yıllar sonra buluştu! İlk sınav Galatasaray'a karşı

Yıllar sonra buluştular! İlk rakip takmin edin kim?
Yemen'de savaşın seyrini değiştiren görüntüler! Yüzlerce asker teslim oldu

Böylesi görülmedi! Teslim olan askerler uzun kuyruklar oluşturdu
Okan Buruk'u çılgına çeviren hakem için Galatasaray'dan olay karar

Norveç Kasabı Eskas işte şimdi yandı!