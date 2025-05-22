Adana'da Zehirli İlaç Katliamı: 77 Koyun Telef Oldu

Adana'da Zehirli İlaç Katliamı: 77 Koyun Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Karataş ilçesinde mera alanına dökülen zehir nedeniyle 77 koyun telef oldu, birçok kuzu annesiz kaldı. Sahibi Mehmet Çiğner, olayın arkasında husumetli olduğu eski ortağını suçladı ve durumu jandarmaya bildirdi.

Meraya dökülen zehir 77 koyunu telef etti, onlarca kuzu annesiz kaldı

Koyunları telef olan besici Mehmet Çiğner:

"Bunu yapan insan olamaz, aklı selim bir insanın yapacağı bir şey değil, bir katliam"

ADANA - Adana'da mera alanına döküldüğü iddia edilen zehir, gıdaları yiyen 77 koyunu telef ederken onlarca kuzu annesiz kaldı. Koyunların sahibi Mehmet Çiğner, "Bunu yapan insan olamaz. Bu aklı selim bir insanın yapacağı bir şey değil. Bu bir katliam" dedi.

Olay, Karataş ilçesine bağlı Yenimurat Mahallesi'ndeki mera alanında meydanına geldi. İddiaya göre, besicilik yapan Mehmet Çiğner, geçtiğimiz Pazar günü hayvanlarını otlatmak için mahallenin ortak mera alanına götürdü. Ancak bir süre sonra hayvanların yere yığıldığını gören Çiğner, mera alanında arpa, buğday, ekmek kırıntısı ve kimyasal ilaç karışımlı zehirleri fark etti. Ayakta kalan hayvanlarını meradan çıkartan Çiğner, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kuzular annesiz kaldı

Zehri yiyen hayvanlardan 77 koyun olay yerinde telef oldu. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı. Telef olan hayvanların onlarca kuzusu ise annesiz kaldı. Hayatta kalan koyunlar ve kuzular karantinaya alınırken telef olanlar ise gömüldü. Yaklaşık 1,5 milyon lira zarara uğradığını belirten Çiğner, olayı ise husumetli olduğu eski ortağı A.G.'nin yaptığını bunu O'nun arkadaşının da itiraf ettiğini ileri sürdü.

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Çiğner, "Daha önceden arazi sattığım ve bu nedenle husumetli olduğum A.G., geçtiğimiz aylarda 30 kişiyle bize saldırdı. En son yapmış olduğu katliam ise sessiz kalınacak bir şey değil. Bu cani insan 77 cana kıydı. Zehirlenen anneler ve zehirli sütü içen kuzular telef oldu. Şuanda çaresiziz. Hiçbir şekilde bu hayvanları kurtaramıyoruz. Yaklaşık 1,5 milyon lira civarında zararım var. Ölüm halen devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bu bir katliam, sessiz kalınamaz"

Mera arazisine ve birçok noktaya zehir döküldüğünü öne süren Çiğner, "Bunu yapan insan olamaz. Bu aklı selim bir insanın yapacağı bir şey değil. Bu bir katliam. Bunun başka bir açıklaması yok. Benimle konuşmayabilir, benden nefret edebilir ama böyle bir katliam yapılmaz. Biz hayvanlarımızı mera arazisine götürmüştük. Otlatmış olduğumuz hayvanlar hep kamufle edilmiş zehirleri yemişler. Mera yoluna da zehirler dökülmüş. Biz o şahsın yaptığını düşünüyoruz. Yakın bir arkadaşı bu şahsın yaptığını söylüyor" diye konuştu.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı

Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanına TSK'da ihraç yetkisi veren düzenleme geri çekildi

Sürpriz karar! Tartışmalı TSK tasarısı geri çekildi
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı

İcra müdür yardımcısı ve katibine rüşvetten suçüstü
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liginde 17. sıradaydı! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.