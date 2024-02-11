Adana'da Yüreğir polisi 27 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye ve asayiş ekipleriyle bekçiler bir hafta boyunca ilçenin güvenliği vatandaşın huzuru için uygulama yaptı. Yapılan devriye görevi ve asayiş uygulamaları sırasında 18 ruhsatsız tabanca 9 tane ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. - ADANA