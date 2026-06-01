Haberler

Komşusunun evine otomatik tabancayla ateş açtı

Komşusunun evine otomatik tabancayla ateş açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da komşular arasında yüksek ses nedeniyle çıkan tartışma, bir kişinin otomatik tabancayla komşusunun evine ateş açmasıyla sonuçlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Adana'da komşular arasında çıkan yüksek ses tartışması silahlı saldırıyla son buldu. Şüpheli, otomatik tabancayla komşusunun evine ateş açarken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, 30 Nisan günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile komşusu arasında yüksek ses nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, evindeki otomatik tabancayı alarak aşağı inip küfürler etmeye başladı. Daha sonra otomatik tabancayla komşusunun evine doğru ateş açan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Yaşanan panik anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
ABD Hürmüz'ü vurdu, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD Hürmüz'ü vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı

Boğazı kesilerek öldürülen adamın katili en yakınlarından çıktı
Hakkari'de koca engerek yılanı görüntülendi

Şehirde tedirginlik yarattı! Türkiye'nin en zehirli türlerinden biri
Galatasaray Uğurcan için kararını verdi! İmzalar atılıyor

Galatasaray'dan Uğurcan için karar! İmzalar atılıyor

İran'da 'terör eylemi' ile suçlanan 2 kişi idam edildi

Komşuda kalemler art arda kırıldı! Gözlerinin yaşına bakmadılar
Karaman'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Karaman'da yalnız yaşayan yaşlı adamın cansız bedenini ev sahibi buldu
ABD-İran gerilimi tırmanırken Trump'tan şaşırtan sözler

ABD-İran hattında tansiyon zirvedeyken Trump'tan olay sözler
Fenerbahçe'den Lewandowski bombası

Süper Lig devinden Lewandowski bombası