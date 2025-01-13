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Adana'da Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı

Adana'da Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı
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Adana'da Pozantı istikametine giden bir yolcu otobüsü yanmaya başladı. Şoförün yol kenarına çekmesiyle yolcular tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Adana'da Pozantı istikametine giden yolcu otobüsü alev alev yandı. Otobüsün yanmaya başlamasıyla yolcuların tahliye edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre otobüsteki yangın, otoyol Pozantı istikameti Tekir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, birden yanmaya başlayan ve içinde yolcu olan otobüsü şoför yol kenarına çekti. Yolcular hemen tahliye edilirken otobüs alev topuna döndü. Tamamen yanan otobüs demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

Alev topuna dönen yolcu otobüsü nedeniyle olay yerine gelen trafik ekipleri otoyolu bir süre trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin gelip otobüsü söndürmelerinden sonra yol trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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