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Adana'da Yola Fırlayan Çocuğa Araç Çarptı

Adana'da Yola Fırlayan Çocuğa Araç Çarptı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, yola fırlayan bir çocuğa hafif ticari aracın çarpma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çocuk hafif yaralandı, sürücü hemen yardıma koştu.

Adana'da yola fırlayan çocuğa hafif ticari aracın çarpma anı saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kıbrıs Caddesinde ailesiyle yol kenarında bekleyen çocuk birden yola fırladı. Bu arada yoldan geçen hafif ticari araç önce çocuğa sonra da manevra yaparak yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, kazadan sonra sürücünün hemen aracından inip yardıma koştuğu, çocuğun ise yerden kalkıp ailesine koştuğu görüldü. Hafif yaralanan çocuğun daha sonra hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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