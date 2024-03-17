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Adana'da Yaya Geçitlerinde Öncelik Hayatın Projesi Uygulandı

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Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi için bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yollarda yayalara öncelik verilmesi için "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi çerçevesinde yaya geçitlerinde uyarılarda bulundu.

Trafik ekipleri, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "5 Adımda Güvenli Trafik" ve "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" projeleri çerçevesinde vatandaşları bilinçlendirmek için yaya yollarında uyarılarda bulundu. Polis şehrin en kalabalık yerlerinde yaya yolunda hem sürücüleri hem de yayaları bilgilendirdi. Polis yaya yolunda trafik ışığı olmadığı durumlarda yayanın ışığa göre hareket etmesi gerektiğini söyledi. Polis trafik ışığın olmadığı durumlarda ise sürücülerin yaya yolunda vatandaş olması durumunda durması gerektiğini önceliğin yayalarda olduğunu ifade etti. Ayrıca polis bu kuralları anlatan broşürleri de hem yayalara hem de sürücülere dağıttı. Ayrıca polis yaya geçinden yayalara yol vermemenin 3 bin 135 lira para cezası olduğunu bildirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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