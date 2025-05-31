Adana'da Yastık İmalathanesinde Yangın: İki İşçi Yaralandı

Adana'da Yastık İmalathanesinde Yangın: İki İşçi Yaralandı
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Adana'da bir iş merkezindeki yastık imalathanesinde çıkan yangın, işçilerin panik içinde camdan atlamasına neden oldu. Emekli sağlık görevlisi, yaralanan işçilere ilk yardımı yaptı.

Adana'da bir iş merkezindeki yastık imalathanesinde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. İlk yardımda bulunan emekli sağlık görevlisi Ersel Özkaya, "İşçileri gördük camdan sarkmışlardı, kendilerini yere bıraktılar, ben de müdahale ettim" dedi.

Yangın, 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı iş merkezindeki yastık imalathanesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede binayı sarıp çalışanların paniklemesine sebep oldu. Alevlerden kaçmak için pencereye çıkan işçilere çevredeki vatandaşlar atlamaları için merdiven, yatak getirmeye çalıştı. Ancak isimleri öğrenilemeyen 2 işçi daha fazla dayanamayıp, pencereden aşağıya kendilerini bıraktı. Beton zemine düşen işçiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken iş merkezinde maddi hasar oluştu. Yangın sırasında iş merkezinin camlarının patlaması nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

İlk yardımı emekli sağlık görevlisi yaptı

Çevre sakinlerinden emekli sağlık görevlisi 49 yaşındaki Ersel Özkaya atlayan 2 işçiye ilk yardımı gerçekleştirdi. İlk yardımı gerçekleştiren emekli sağlık görevlisi Özkaya gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın çıktığında eşim beni uyardı. İşçileri gördük camdan sarkmışlardı. Kendilerini yere bıraktılar. Ben de müdahale ettim ve ambulans gelince hastaneye kaldırıldılar" diyerek bilgi verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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