Adana'da Yaşlı Adamı Sopayla Döven Şüphelinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Adana'da, iki genci dövdükten sonra serbest kalan İ.E.'nin, 68 yaşındaki A.B.'yi de sopayla dövdüğü anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Olayın ardından soruşturma devam ediyor.

Adli kontrolle serbest kalmıştı, yeni görüntüleri çıktı: Yaşlı adamı da sopayla dövmüş

ADANA - Adana'da, iki genci sopayla işkence edercesine döven ardından yakalanıp adli kontrolle serbest kalan şüphelinin iki kişiyle birlikte 68 yaşındaki A.B.'yi de sopayla dövdüğü anlar ortaya çıktı. O anlar görüntüleri izleyenlerin yüreklerini burktu.

İlk olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.E., sosyal medyada cinsel içerikli paylaşım yaptığı öne sürülen H.D. ve A.T.'yi mahalleden alarak Mersin-Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kenarına götürdü. Burada yüzünü gizlemek için kask takan İ.E., gençleri sopayla acımasızca dövdü. O anlar, beraberindeki kişilerden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, gözyaşları döken gençlerin "Kurban olayım yapma!" diye yalvarmaları dikkat çekti. Olayın ardından harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.E.'yi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını savundu. Ancak ifadesi inandırıcı bulunmayan İ.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Bu kez yaşlı bir adamı dövdüler

Soruşturma sürerken, İ.E.'nin başka bir şiddet olayına karıştığına dair görüntüler ortaya çıktı. Bu kez darbedilen kişinin 68 yaşındaki A.B. olduğu öğrenildi. Aynı mahallede kaydedilen videoda, İ.E. ve yanındaki iki kişinin yaşlı adamı sopalarla dövdüğü, A.B.'nin yardım çığlıklarının sokakta yankılandığı görüldü.

Yeni görüntülerin devam eden soruşturma dosyasına eklenerek inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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