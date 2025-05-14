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Adana'da Yasa Dışı Diş Kliniğine Operasyon

Adana'da Yasa Dışı Diş Kliniğine Operasyon
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Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız diş protez uygulamaları yapan merdiven altı bir klinikte çok sayıda tıbbi cihaz ve malzeme ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı.

Adana'da merdiven altı diş kliniğine operasyon

ADANA - Adana'da yasa dışı tıbbi müdahalelere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız şekilde diş protez uygulamaları yapıldığı belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda çok sayıda tıbbi cihaz ve malzeme ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri yasa dışı tıbbi müdahale yapılan yerlerle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin ortak çalışmasında merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Eve düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 26 adet diş protezinde kullanılan tıbbi cihaz, 153 adet tıbbi alet, çok sayıda frez, ajanda ve sipariş notu ele geçirildi.

Ruhsatsız ve hijyenik şartlardan uzak şekilde tıbbi müdahaleler yapıldığı belirlenen evde bir şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında "Kişilerin Hayat ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma ve Satma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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