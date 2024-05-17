Adana'da yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri bir şahsın evinde, iş yerinde ve aracında yaptığı aramada kalaşnikof tüfek, 48 fişek ve uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kozan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ruhsatsız silah kullanımının engellenmesi yönelik yapılan çalışmalarda A.T. isimli şahsın evine operasyon yapıldı. A.T.'nin üzerinde, aracında, iş yeri ve evinde yapılan aramalarda kalaşnikof marka tüfek ve 48 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 73 tabanca fişeği, 1 tabanca şarjörü, yeşil reçeteye tabi 49 muhtelif uyuşturucu hap ele geçirildi. A.T., gözaltına alındı.

Bir başka operasyonda yakalanan S.S.D.'nin de üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. S.S.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ADANA