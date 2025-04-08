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Adana'da Yankesicilik: Hırsızlık Anında 200 Doları Sahibine Geri Verdi

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Adana'da bir pazar yerinde kadın bir yankesici, çaldığı cep telefonunun kılıfındaki 200 doları aldıktan sonra telefonu sahibine geri vererek dikkat çekti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve şüpheli kadınlar emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Yok böyle hırsızlık: Telefonu çaldı kılıftaki 200 doları alıp sahibine geri verdi

Adana'da aynı gün 2 kadın semt pazarında alışveriş yapan şüpheli 2 kişinin cep telefonunu yankesicilik yönetimi ile çaldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

ADANA - Adana'da aynı gün 2 kadın semt pazarında alışveriş yapan şüpheli 2 kişinin cep telefonunu yankesicilik yönetimi ile çaldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Telefonu çalan kadınlardan birisinin kılıftaki 200 doları alıp, çaldığı telefonu sahibine geri vermesi dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz ay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesindeki semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli E.Ç. (42), alışveriş yapan E.K.'nın çantasındaki cep telefonunu yankesicilik yönetimi ile çalarak kayıplara karıştı. Aynı gün bu kez Barbaros Mahallesinde ise M.A. ise İ.E.'nin cebindeki cep telefonu yankesicilik yöntemi ile çalıp bölgeden uzaklaştı. İ.E., telefonun çalındığını fark edince bir işyerine gidip polisi aramaları için yardım istedi. Bunun fark eden kadın hırsız, kılıfdaki 200 doları alıp İ.E.'nin yanı gelerek bulmuş gibi yaparak verdi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İki hırsızlık olayının da bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada kamera kayıtlarında şüpheli kadınlar M.A. ve E.Ç.'in saklandığı adresleri belirlenerek operasyonla yakalandı. Yakalanan kadınlar emniyetteki ifadelerinde 'Pazara alışveriş için gittik. Hırsızlık yapmadık" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da Yankesicilik: Hırsızlık Anında 200 Doları Sahibine Geri Verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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