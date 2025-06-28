Adana'da Yangın Söndürme Uçağının Enkazı Su Üzerine Çıkartıldı

Adana'da Yangın Söndürme Uçağının Enkazı Su Üzerine Çıkartıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da baraj gölüne düşen yangın söndürme uçağının enkazı, su altı kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sudan çıkarıldı. Görüntüler, uçağın kaldırma balonlarıyla su yüzeyine çıkartılması ve kıyıya çekilmesi anlarını gösteriyor.

Adana'da baraj gölüne düşen yangın söndürme uçağının enkazının sudan çıkartılma görüntüleri paylaşıldı.

Çukurova ilçesi Fadıl Mahallesi'nde 19 Haziran'da ormanlık alanında çıkan orman yangınına müdahale sırasında su aldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen ve 2 pilotun sağ olarak kurtarıldığı olayın ardından söndürme uçağının enkazını çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, uçağın gölde battığı noktayı tespit etti. Ekipler dün sabah saatlerinde Seyhan Baraj Gölü'nde çalışma başlattı. 27 metre derinlikteki uçak enkazı, kaldırma balonlarıyla su yüzeyine çıkartıldı. Uçağın enkazı, buradan göl kıyısındaki İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine çekildi. Uçağın gölden çıkartılıp kıyıya çekildiği anlara ait yeni görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde enkazın kaldırma balonlarıyla su yüzeyine çıkartılması ardından kıyaya kadar enkazın çekilmesi ve vinç yardımıyla enkazın sudan çıkartılması yer aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Ünlü iş insanından eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.