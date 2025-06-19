Adana'da Yangın Söndüren Uçak Göle Düştü

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Adana'da bir yangın söndürme uçağı, yangınla mücadele sırasında göle düştü. Pilotun durumu iyi, bölgeye acil ekipler sevk edildi.

Adana'da yangın söndürme uçağı düştü

ADANA - Adana'da yangın söndürme uçağı göle düştü. Pilotun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi Fadıl Köy mevkiinde orman yangını çıktı.Dumanları fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye ormana bağlı ekipleri sevk etti. Arazöz, su tankı, orman işçilerinin sevk edildiği orman yangını büyümemesi için havadan da takviye sağlandı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin yanı sıra bir adette yangın söndürme uçağının gönderildi.

Seyhan Baraj Gölü'nden su alan yangın söndürme uçağı henüz bilinmeye bir nedenle düştü. Göle düşen uçağın pilotunun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - 3.Sayfa
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