Adana'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'nın Feke ilçesinde yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın ilçeye bağlı Gedikli Mahallesinde Mustafa Kurt'a ait evde çıktı. İki katlı evde yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yangını söndürmek için müdahale etti. Yangın bir süre sonra söndürüldü ancak iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA