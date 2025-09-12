Haberler

Adana'da Yangın Çıkan Otomobil Kül Oldu

Adana'da Yangın Çıkan Otomobil Kül Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde hareket halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıkmasının ardından araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Sürücü olaydan son anda kurtulurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adana'da alev alev yanan otomobil demir yığınına döndü.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Aydıncık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil hareket halindeyken aracın motor kısmından yangın çıktı. Bir anda araç alevlere teslim oldu. Sürücü aracını terk edip canını kurtardı. Bu arada çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen otomobilden geriye ise demir yığını kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Piyasalar alev alev! İşte Altın, dolar ve euro'da son durum

Piyasalar alev alev! İşte Altın, dolar ve euro'da son durum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Özel'in 'Hayatı durduracak eylemler yaparız' restine yanıt

AK Parti'den Özel'in "Hayatı durduruz" restine sert yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.