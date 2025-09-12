Adana'da Yangın Çıkan Otomobil Kül Oldu

Adana'da alev alev yanan otomobil demir yığınına döndü.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Aydıncık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil hareket halindeyken aracın motor kısmından yangın çıktı. Bir anda araç alevlere teslim oldu. Sürücü aracını terk edip canını kurtardı. Bu arada çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen otomobilden geriye ise demir yığını kaldı. - ADANA