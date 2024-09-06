Üye Girişi
Haberler

Adana'da Uzman Çavuş Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde yıllık izin için memleketine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan uzman çavuş, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yıllık izin için memleketine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Kozan ilçesi Çevre yolu üniversite kavşağında meydana geldi. İzne gelen uzman çavuş Hamza Yılmaz'ın (25) kullandığı 01 ASD 287 plakalı motosiklet, İ.U. idaresindeki 01 RM 929 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yılmaz, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınırken, motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın uzman çavuş olarak Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yaptığı ve yıllık izin için memleketine geldiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel trafik Kozan adana Kaza

Kritik saat 15.15! Narin'i arayan ekipler ikiye ayrıldı, sosyal medya için düğmeye basıldı

Kritik saat 15.15! Ekipler ikiye ayrıldı, sosyal medya için düğmeye basıldı

 İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendilerini dışarı attı

İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendini dışarı attı

 Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız
İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İstanbul'da metrobüs yangını! Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne? Arnavutköy'de patlayıcı! Arnavutköy'de ne oldu? Arnavutköy sahilinde ne bulundu? GELİNİM MUTFAKTA 6 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta Eliz kimdir? Eliz evlenme teklifi mi aldı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CUMA MESAJLARI RESİMLİ, KISA 2024 | 6 Eylül Cuma için anlamlı, ayetli ve dualı Cuma mesajları! NARİN NEREDE? 6 Eylül Cuma Narin bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp? CUMA NAMAZI SAATİ 6 Eylül Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta? İL İL CUMA NAMAZI SAATİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? (GALLER- TÜRKİYE MAÇI) 6 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Nijerya Benin maçı hangi kanalda, nasıl CANLI izlenir? Osimhen milli takım Nijerya Benin maçı ne zaman? Osimhen ilk 11'de mi, oynayacak mı? 6-7 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Manavgat, Serik elektrik kesintisi
title