Adana'da Uyuşturucu Ticareti Zanlıları Operasyonla Yakalandı

Adana'da uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 firari, polisin düzenlediği operasyonlarla saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. 30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, haklarında 2 yıldan 18 yıla kadar değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 19 firari hükümlü tespit edildi. Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik sabaha karşı eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda hükümlüler saklandıkları evlerde kıskıvrak yakalandı.

19 hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA