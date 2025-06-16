Adana'da Uyuşturucu Tacirleri ve Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Tacirleri ve Aranan Hükümlü Yakalandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında uyuşturucu taciri 4 şüpheli ve dolandırıcılık suçundan aranan 1 hükümlü tutuklandı. Polisin gerçekleştirdiği 68 farklı noktadaki uygulama sonucunda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde polisin yaptığı asayiş uygulamalarında uyuşturucu taciri 4 şühepli ile aranan 1 hükümlü yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde 68 farklı noktada 356 polisle asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli ile dolandırıclık suçundan 15 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan bir hükümlü yakalandı.Yakalanan 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin araçlarda yaptığı aramalarda 3 silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trafik yönünde de uygulama yapan polis, 16 araç ile 7 motosikleti trafikten men etti, 9 araca modifiyeden, 113 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uyguladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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