Adana'da Uyuşturucu Suçundan 15 Hükümlü Yakalandı
Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan hapis cezası bulunanların peşinde düştü. Ekiplerin çalışmasında torbacı olarak tabir edilen 15 hükümlü şahsın adresleri belirlendi. Yapılan baskınlarla hükümlüler yakalandı.
Emniyette ve adliyede işlemleri yapılan hükümlüler cezaevine teslim edildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa