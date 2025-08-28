Adana'da Uyuşturucu Suçundan 15 Hükümlü Yakalandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 15 hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan hapis cezası bulunanların peşinde düştü. Ekiplerin çalışmasında torbacı olarak tabir edilen 15 hükümlü şahsın adresleri belirlendi. Yapılan baskınlarla hükümlüler yakalandı.

Emniyette ve adliyede işlemleri yapılan hükümlüler cezaevine teslim edildi. - ADANA