Adana'da Uyuşturucu Suçundan 15 Hükümlü Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Suçundan 15 Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Adana'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 15 hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan hapis cezası bulunanların peşinde düştü. Ekiplerin çalışmasında torbacı olarak tabir edilen 15 hükümlü şahsın adresleri belirlendi. Yapılan baskınlarla hükümlüler yakalandı.

Emniyette ve adliyede işlemleri yapılan hükümlüler cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı

Vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazar Kaan Sezyum'dan özür açıklaması: Sorumluluk bana ait

Taciz iddialarının merkezindeki isimden itiraf geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.