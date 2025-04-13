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Adana'da Uyuşturucu Serası Baskını: 74 Kök Hint Keneviri Ele Ge geçirildi

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Adana'nın Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir evin odalarında kurulan uyuşturucu serasında 74 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ev sahibi gözaltına alındı.

Evini uyuşturucu serasına çevirdi

Adana'da polis bir eve yaptığı baskında odalara uyuşturucu serası kurulduğunu tespit edip şüpheliyi yakaladı

Evde yapılan aramalarda 74 kök Hint keneviri ele geçirildi

ADANA - Adana'da polis bir eve yaptığı baskında odalara uyuşturucu serası kurulduğunu tespit edip, şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Toros Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese yaptığı baskında iki odanın uyuşturucu serası haline getirilerek Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Polis yaptığı aramada evde 74 kök Hint keneviri ve uyuşturucu serası sistemi için kullanılan malzemeleri ele geçirdi. Polis ev sahibi 28 yaşındaki Mehmet E.'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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