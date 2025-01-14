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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 'Fıstık Sandım' Savunması

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 'Fıstık Sandım' Savunması
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Adana'da narkotim ekipleri, bir şüphelinin cebindeki poşetten 397 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli Muhtar F., hapları fıstık sandığını savundu.

Adana'da narkotim ekipleri bir şüphelinin cebindeki poşetten 397 uyuşturucu hap ele geçirdi. Hapı yakalatan şüphelinin, "Poşettekini fıstık sandım" diye savunma yaptığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi'nde narkotim ekipleri sokaklardaki uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı.

Uygulama sırasında Ahmed E. (24) polisleri görünce yavaşladı. Bu sırada yolcu konumundaki Muhtar F. (27) yere poşet attı. Durumu fark eden narkotim ekipleri şüphelileri yakaladı.

Uyuşturucu maddeyi atan Muhtar F.'nin emniyetteki ifadesinde, "Poşettekini fıstık sanıyordum" dediği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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