Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı, 8'i Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı, 8'i Tutuklandı
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Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, birinin evinde uyuşturucu ürettiği seraya rastlandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Adana'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik sabaha karşı operasyon düzenledi, yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Şüphelilerden birinin ev tipi serada uyuşturucu ürettiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapmasının ardından şafak vakti operasyon düzenledi. Torbacı diye tabir edilen 'uyuşturucu' satıcılarının adreslerine eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalandı. Bir evin içerisinden esrar yetişmek için kurulan ev tipi serada iklimlendirme sistemi de bulundu. Aramalarda 14,83 gram metamfetamin, 543,61 gram bonzai, 87,46 bonzai hammaddesi, 28,61 gram esrar, 125 adet ecstasy, 509 adet sentetik ecza, 24 kök hint keneveriri ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2'si kadın 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i ise kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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