Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'da polis, bir aracın içerisindeki poşette 5 kilo 90 gram toz esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli, "Haberimiz yok" diye savunma yaptı ama tutuklanmaktan kurtulamadı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, U.G. ve yanında bulunan R.Ç.'nin kente uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler U.G.'nin idaresindeki hafif ticari aracı Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takip etmeye başladı. Takibin ardından araç durduruldu. Polisin arama yaptığı sırada narkotik köpeği bir poşete tepki verdi. Poşetten 5 kilo 90 gram toz esrar çıktı. 2 şüpheli de gözaltına alınarak adliyeye götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli de "Esrardan haberimiz yok. Kim koydu bilmiyoruz, ama bize ait değil" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı. - ADANA