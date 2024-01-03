Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Adana'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen Kazım D., Mehmet Sena A., Umut T., İbrahim T. ve Umut G.'nin evlerine baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 5 şüpheli de yakalanırken, ikametlerde yapılan arama çalışmalarında, 426,93 gram bonzai, 470,61 gram bonzai çoğaltmada kullanılan tütün, 173,62 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 11,46 gram bonzai hammaddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüphelilerden Kazım D., Mehmet Sena A., Umut T. ve İbrahim T. tutuklandı, Umut G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA