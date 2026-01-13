Adana'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 10 binden fazla sentetik ecza hapı ile kilolarca bonzai yapılacak ham madde ele geçirildi, yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Yüreğir ilçesinde Koza Mahallesi, Seyhan ilçesinde Yenibey ve Akkapı Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında 10 bin 400 adet sentetik ecza, 279,90 gram metamfetamin, 10 kilo 243 gram bonzai yapılacak 112,43 gram ham madde, 92,92 gram bonzai, 41 adet ecstasy, 4'i tabanca 5 silah ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA