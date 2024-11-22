Adana'da Uyuşturucu Operasyonları Sıklaşıyor
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, parklarda ve sokaklarda uyuşturucu kullanımı ve satışını engellemek amacıyla narko alan uygulamalarını sıklaştırdı. Yapılan uygulamada 8,72 gram bonzai ele geçirildi ve 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Adana'da narkotim ekipleri parklarda, sokaklarda uyuşturucu kullanımı ve satışının önüne geçmek uygulamaları sıklaştırdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, parklarda, ara sokaklarda, metruk binalarda narko alan uygulamasına devam ediyor. Uyuşturucu satışını ve uyuşturucu kullanımın önüne geçmek için yapılan çalışmada 8,72 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu bulunduran 3 kişiyi de adli işlem yapıldı. - ADANA