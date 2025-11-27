Adana'da Uyuşturucu Kullanan Genç Kızın Garip Hareketleri Kamerada

Adana'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç kızın, refüjde ilginç hareketler yapması saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen ve ismi öğrenilemeyen genç kız, akşam caddeye çıkıp refüjde garip hareketler yapmaya başladı. Bir ara yola da çıkıp garip hareketlerine devam eden genç kızı çevredeki vatandaşlar da bakışlarla izledi.

O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. - ADANA