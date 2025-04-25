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Adana'da Uyuşturucu Krizi: Bir Kişi Demir Parmaklıklara Tutundu

Adana'da Uyuşturucu Krizi: Bir Kişi Demir Parmaklıklara Tutundu
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Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, kriz geçirerek demir parmaklıklara tutunup değişik hareketler sergiledi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, demir parmaklıklara tutunup değişik hareketler sergiledi.

İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen bir şahıs kriz geçirdi. Şahıs demir parmaklıklara tutunup değişik hareketler yaparken çevreden geçen vatandaşlar o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Bu görüntü, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu ortaya koydu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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