Polisten kaçan araç kaza yaptı: 3 kişi tutuklandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç kaza yaptı. Araçta 485 sentetik ecza hap bulundu, sürücü ve 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, yaşanan kovalamaca sırasında kaza yaptı. Araçta çok sayıda uyuşturucu hap geçirilirken, araçtaki diğer 2 kişi ile birlikte tutuklanan sürücüye ayrıca 280 bin TL idari para cezası uygulandı.

İmamoğlu ilçesinde polis ekipleri, rutin denetimler sırasında şüphelenilen bir araca "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında araç, ilçeye bağlı Yenievler Mahallesi girişinde kaza yaptı. Araç sürücüsü ile araçta bulunan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin O.İ.A., İ.T. ve A.T.S. olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen toplam 485 sentetik ecza hap ele geçirildi. Araç sürücüsüne "dur" ihtarına uymamak ve trafik kuralları yönünden toplam 280 bin TL idari para cezası da uygulandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
