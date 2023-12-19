Adana'da tren kazası: Kadının koluna tren çarptı

Adana'nın Pozantı ilçesi Belemedik Tabiat Parkı'nda, tren geldiği sırada özçekim yapmak isteyen kadının koluna tren çarptı.

Olay, Pozantı'da meydana geldi. Fotoğraf tutkunu bir grup kadın, Belemedik Tabiat Parkı'na giderek doğal güzellikleri görüntüledi. Bu sırada trenin geldiğini gören kadınlar trenle de özçekim yapmak istedi. Bu sırada bir kadın kolunu kaldırıp parmağıyla 'tamam' işareti yaptığı sırada, koluna tren çarptı. Kadın can acısıyla kendini kenara çekerken, özçekim yapan kadın ise her şeyden habersiz gülmeye devam etti. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Koluna tren çarpan kadın, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. - ADANA