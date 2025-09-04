Adana'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen traktördeki sürücü Necdet Okur hayatını kaybetti. Olay, geri manevra yapan traktörün sulama kanalına düşmesi sonucu meydana geldi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Taşçı Mahallesi'ndeki tarladan geri manevra yaparak ana yola çıkmak isteyen Necdet Okur idaresindeki traktör, sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla traktörü kaldıran Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, aracın altında kalan sürücüyü çıkardı. Ancak sürücü Okur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Okur'un cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

