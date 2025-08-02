Adana'da Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Feke ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden ziraat mühendisi Şaban İş'in kullandığı traktör devrildi. Olay sonrası sağlık ekipleri, Şaban İş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'ın Feke ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Feke ilçesine bağlı Maran yolunda meydana geldi. Ziraat mühendisi Şaban İş, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazayı gören vatandaşlad durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Şaban İş'in öldüğünü belirledi. Jandarmanın incelemesinin ardından Şaban İş'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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