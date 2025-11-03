Sürücülerin trafikteki kavgası kamerada
Adana'nın Yüreğir ilçesinde trafikte yaşanan yol verme tartışması sonucu iki sürücü arasında kavga çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yer Asri Mezarlık ışıklarında 2 sürücü arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Önce sözlü tartışan sürücüler daha sonra yumruklaştı.
O ANLAR KAMERADA
Kavga, vatandaşlar tarafından ayrılırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
YAŞLI KADIN ARALARINA GİRDİ
Sürücüler kavga ettiği sırada yaşlı bir kadının erkeklerin arasına girip 'yapmayın' diye bağırması dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel