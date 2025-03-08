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Adana'da Trafik Kazasında Takla Atan Otomobili Vatandaşlar Düzeltti

Adana'da Trafik Kazasında Takla Atan Otomobili Vatandaşlar Düzeltti
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla atarak ters döndü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, çevredeki vatandaşlar otomobili imece usulü düzeltti.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atarak ters dönen otomobili vatandaşlar imece usulü düzeltti.

Kaza, Adana- Kozan Karayolu sanayi sitesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Kılıç yönetiminde 63 AR 224 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refuje çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Çevredeki sürücülerin yardımı ile takla atan otomobil düzeltilerek yol açıldı.

Kaza ile ilgili polisin incelemesi sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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