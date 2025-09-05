Adana'da Trafik Kazası: 1'i Çocuk 5 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adana-Kozan yolu Tırmıl mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 RB 952 plakalı otomobil ile 01 ALZ 400 plakalı araç çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, Cankur ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Cankur ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılan 5 yaralı tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA