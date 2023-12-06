Adana'da trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, Feke-Kozan karayolunda meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu Tofaş otomobil hurdaya döndü ve içinde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Kazada diğer araçta bulunan 2 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Feke-Kozan karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Tofaş Şahin marka 38 EV 101 plakalı otomobil ile Volkswagen marka 34 R 1457 plakalı araç çarpıştı. Kazada hurdaya dönen Tofaş otomobilde ağır yaralanan Cemre Ersin, aynı araçtaki yaralılar Can Ersin ve Cihan Ersin Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 34 R 1457 plakalı araç sürücüsü Enes Can Uygur ve yanında bulunan bir kişi ise hafif yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA