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Adana’da trafik denetiminde 42 sürücüye ceza yağdı

Adana’da trafik denetiminde 42 sürücüye ceza yağdı
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Adana’da polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 182 araç ve sürücü kontrol edilirken, 42 sürücüye çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı.

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 182 araç ve sürücü kontrol edilirken, 42 sürücüye çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde sürücülerin belgeleri ve araçların trafik kurallarına uygunluğu kontrol edilirken, alkol denetimi de yapıldı. Uygulamada toplam 182 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 5 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 4 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 2 sürücüye sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmaktan, 2 sürücüye tescilsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca 11 sürücüye kask kullanmamaktan, 1 sürücüye süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmaktan, 4 sürücüye sigortasız, 6 sürücüye muayenesiz ve 7 sürücüye gürültü çıkaran araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Denetimde toplam 42 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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