Mahkemelerde ceza iptal muamması

Adana'da genel kolluk tarafından kesilen trafik cezalarına yapılan itirazlar farklı mahkemeler tarafından çelişkili sonuçlar doğurdu. Avukat Nazan Akça, mahkemelerin takdir yetkisini kötüye kullandığını ve hukukun herkes için eşit şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Adana'da bir vatandaş, genel kolluk tarafından düzenlenen ve herhangi bir görsel ya da teknik kanıta dayandırılmadığını öne sürdüğü trafik cezasına yaptığı itirazdan sonuç alamadı. Mahkeme, delil eksikliğine rağmen cezanın usule uygun şekilde düzenlendiğini belirterek başvuruyu reddetti.

Ancak Ekim ayında Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, hatalı park yapıldığı öne sürülerek genel kolluk tarafından yazılan 993 TL'lik idari para cezasını 'Genel kolluk görevlileri trafik cezası kesemez. Trafik cezası, sadece bu işin eğitimini almış trafik polisleri tarafından kesilir' diyerek cezayı iptal etmişti.

Avukat Nazan Akça Subaşı, "Genel kolluk tarafından yazılan 2 ceza için bir vatandaşın cezası kabul edilirken başka bir vatandaşın davasına mahkeme ret veriyor. Burada takdir yetkisi biraz daha kötüye kullanılmıştır. Doğru bir karar olmamış" dedi.

"Vatandaşların ülkede hukuki olarak güvenilirlik hakkı var"

Konuyla ilgili Avukat Nazan Akça, "Benim 9 Ekim 2025 tarihinde kesilen cezaya itirazım Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nde değerlendirilip 'Genel kolluk bu konuda özel eğitim almadıysa' denilerek benim itirazım kabul edilip ceza iptal edildi. Ancak başka bir vatandaş kendisine kesilen ceza için Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmuş ve itiraz 'Genel kolluğun yazdığı ceza hukuken geçerlidir, Yargıtay 7.Ceza Dairesi'nin kararına göre genel kolluğun yazdığı ceza resmi belge hükmündedir ve resmi evrakın aksi ispatlanıncaya kadar geçerliliği vardır' denilerek reddedilmiştir. Vatandaşların ülkede hukuki olarak güvenilirlik hakkı var. Benim davam A mahkemesine düşerse olumlu, B mahkemesine düşerse olumsuz diye düşünmemeli" ifadelerini kullandı.

"Ben bunlara hukuk garabeti diyorum"

Mahkemenin takdir yetkisini kötüye kullandığını belirten Akça, "Biz hukuk devletinde yaşıyoruz ve hukuk herkese eşit ve adil uygulanmak zorunda. Hem eşitlik, hem de adalet hukuki güvenilirlik ilkesinin temellerinden bir tanesi. Ben bunlara hukuk garabeti diyorum. Genel kolluk tarafından yazılan 2 ceza için bir vatandaşın cezası kabul edilirken başka bir vatandaşın davasına mahkeme ret veriyor ve takdir yetkisi kullanılıyor. Mahkemelerin takdir yetkisi var ama takdir yetkisini sınırlayan kanunlardır. Burada takdir yetkisi biraz daha kötüye kullanılmıştır diye düşünüyorum. Doğru bir karar olmamış" diye konuştu. - ADANA

