Adana'da Tırın Irmağa Düşmesi Sonucu İki Yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde tırın ırmağa düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yeşilvadi Mahallesi Tırtat mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Ramazan Yıldız yönetimindeki 68 ER 852 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ırmağa düştü. Tırda bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 acil çağrı merkezini arayarak bilgi verdi. Kaza yerine itfaiye ve AKOM ekipleri gelerek araca sıkışan şoför Ramazan Yıldız'i kurtardı.

Kazada yaralanan Ramazan Yıldız ve ismi öğrenilemeyen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile Jandarma ekipleri inceleme başlattı - ADANA