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Adana'da Tırın Irmağa Düşmesi Sonucu İki Yaralı

Adana'da Tırın Irmağa Düşmesi Sonucu İki Yaralı
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Adana'nın Feke ilçesinde bir tırın ırmağa düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde tırın ırmağa düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yeşilvadi Mahallesi Tırtat mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Ramazan Yıldız yönetimindeki 68 ER 852 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ırmağa düştü. Tırda bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 acil çağrı merkezini arayarak bilgi verdi. Kaza yerine itfaiye ve AKOM ekipleri gelerek araca sıkışan şoför Ramazan Yıldız'i kurtardı.

Kazada yaralanan Ramazan Yıldız ve ismi öğrenilemeyen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile Jandarma ekipleri inceleme başlattı - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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