Adana'da Tırda 825 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Adana'da 10 aydır yapılan takip neticesinde bir tırda kahve kutularına zulalanmış 825 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tırın kente sürekli yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine tırı takibe aldı. Narkotik polislerinin 10 ay süren takibinin ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halinde olan tırın önü kesilerek durduruldu. Sürücü Mehmet Emin Ç. gözaltına alındı.

Adana tarihinin en yüksek miktarda eroini ele geçirildi

Aracın dorsesinde arama yapan polis, kahve kutularının içerisine gizlenmiş 825 kilogram eroin ele geçirdi. Bunun Adana Emniyet Müdürlüğünün tarihindeki tek seferde en yüksek miktarda eroin ele geçirmesi olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Emin Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA