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Adana'da Tır Üst Geçide Çarptı, Yaralanan Yok

Adana'da Tır Üst Geçide Çarptı, Yaralanan Yok
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Adana'nın Seyhan ilçesinde damperi açılan bir tır, üst geçide çarparak yarısının kopmasına neden oldu. Kazada yaralanan olmadı.

Adana'da damperi açılan tır üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle geçidin yarısı koparak tırın dorsesine sıkıştı, kazada kimse yaralanmadı. Tır sürücüsü ise, "Araçta uyarı olmadı, vurunca haberim oldu" dedi.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Meral (60), idaresindeki Mercedes marka 42 HM 551 plakalı tır ile seyir halindeyken aracın damperi açıldı. Damperinin açıldığı fark etmeye Meral, ilerlemeye devam etti. Bu sırada tırın açılan dorsesi üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçidin yarısı koparak dorse de sıkıştı. Sürücü tırı kaldırıma çıkartarak durdurabildi. Kazada olay sırasında geçitte yaya olmaması üzücü bir olayın yaşanmasını da engelledi.

Olayı anlatan sürücü Hasan Meral," Elektrikli olunca kendi kendisine kalkmış. Araçta uyarı olmadı,bizimde haberimiz olmadı. Vurunca haberim oldu" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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