Adana'da Ters Yönlü Araç Sürücüsü Motosiklet Sürücüsüne Tehditte Bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde ters yönden caddeye giren bir otomobil sürücüsü, motosikletli birine 'Canından olma bekle, istediğim yerden girerim' diyerek tehditte bulundu. Olay anı kask kamerasına yansıdı.

Adana'da ters yönden caddeye giren otomobil sürücüsünün motosiklet sürücüsüne sarf ettiği, "Canından olma bekle, istediğim yerden girerim" sözleri pes dedirtti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 BLV 27 plakalı otomobiliyle caddeye ters yönden giren bir otomobil, motosiklet ile karşı karşıya geldi.

Bu sırada motosiklet sürücüsünün, "Ters yön, beni canımdan mı edeceksin" demesi üzerine otomobil sürücüsünün, "Trafik polisi misin? Canından olma bekle, istediğim yerden girerim" sözleri pes dedirtti.

Yaşanan tüm bu anlar, kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA

