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Adana'da Tehlikeli Yolculuk: Otomobilin Bagajında ve Kaputunda Çocuklar

Adana'da Tehlikeli Yolculuk: Otomobilin Bagajında ve Kaputunda Çocuklar
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Adana'da, bir otomobilin bagajında ve kaputunda çok sayıda çocuk tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Canlarını hiçe saydılar... Otomobilin bagajında ve kaputunda böyle yolculuk yaptılar

- Adana'dan bu kadarı da olmaz dedirten görüntüler

ADANA - Adana'da çok sayıda çocuk, bir otomobilin kaput ve bagajında tehlikeli yolculuk yaptı. Bu kadarı da olmaz dedirten o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nin ara sokaklarında çekilen görüntülerde bir otomobilin bagajında ve kaputunda çok sayıda çocuğun yolculuk yapması dikkat çekti. Tıka basa dolu otomobilin içindeki çocuklardan bazıları da açık kapılardan sarktı.

Tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, sokaklarda ilerleyerek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT DAĞLI - 3.Sayfa
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