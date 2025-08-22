Adana'da Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

Adana'da bir kişi tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü, şüpheli yakalandı.

Olay, gece yarısı Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aldanma ile Ö.A. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga kısa sürede büyüdü. Ö.A., tartışma sırasında belinden çıkardığı tabancayla Aldanma'ya ateş etti. Kurşunların hedefi olan Aldanma, ağır yaralı şekilde yere düştü. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayetin ardından kaçan şüpheli Ö.A., polis ekiplerince kısa süre içinde yakalanarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA