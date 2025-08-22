Adana'da Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

Adana'da Tartışma Cinayetle Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli polis tarafından yakalandı.

Adana'da bir kişi tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü, şüpheli yakalandı.

Olay, gece yarısı Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aldanma ile Ö.A. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga kısa sürede büyüdü. Ö.A., tartışma sırasında belinden çıkardığı tabancayla Aldanma'ya ateş etti. Kurşunların hedefi olan Aldanma, ağır yaralı şekilde yere düştü. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayetin ardından kaçan şüpheli Ö.A., polis ekiplerince kısa süre içinde yakalanarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...

Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk takımları Avrupa'da sıfır çekti

Büyük hüsran! Temsilcilerimiz Avrupa'da sıfır çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.