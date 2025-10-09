Adana'da Tarihi Un Değirmenindeki Yangın İmamın Müdahalesiyle Söndürüldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde tarihi un değirmeninde çıkan yangın, mahalle imamının müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi'nde Fatma Oruç'a ait asırlık değirmende yangın çıktı. Yangın, dumanları fark eden mahalle imamı Mehmet Sami Dağ'ın erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Köylülerin de yardımıyla yangın söndürülürken, değirmenin sahibi Fatma Oruç imam hatibe teşekkür etti. - ADANA