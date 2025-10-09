Haberler

Adana'da Tarihi Un Değirmenindeki Yangın İmamın Müdahalesiyle Söndürüldü

Güncelleme:
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan asırlık un değirmeninde çıkan yangın, mahalle imamı Mehmet Sami Dağ'ın zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangına köylülerin de yardımıyla müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi'nde Fatma Oruç'a ait asırlık değirmende yangın çıktı. Yangın, dumanları fark eden mahalle imamı Mehmet Sami Dağ'ın erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Köylülerin de yardımıyla yangın söndürülürken, değirmenin sahibi Fatma Oruç imam hatibe teşekkür etti. - ADANA

