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3 yerinden vurularak öldürülen adamın katili arkadaşı çıktı! 3 bin lira için katletmiş

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Adana'da vücudunun 3 yerinden vurularak öldürülen 30 yaşındaki şahsın katili taksici arkadaşı çıktı. Şüphelinin cinayeti 3 bin lira alacağını tahsil edemediği için işlediği öğrenildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde önceki gün Anadolu Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre; sokakta yerde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaş durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

3 YERİNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Alpay Bozkurt (30) olduğu belirlenen yaralı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 BİN LİRA İÇİN ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin aydınlatılması için çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı kamera kayıtları incelemesinde cinayet şüphelisinin taksi şoförü H.S. (28) olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis şüphelinin yaşadığı aynı ilçede bulunan 19 Mayıs Mahallesindeki adresine operasyon yaptı. Şüpheli operasyona yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, arkadaşı Bozkurt'u 3 bin TL alacağını vermediği için infaz ettiği öğrenildi.

3 yerinden vurularak öldürülen adamın katili arkadaşı çıktı! 3 bin lira için katletmiş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

malım seni veriyimdemi kötü olayım vermeyeyimdemi ? vermeyin arkadaş değmez bir şey için başınıza

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